Bremen - Mitten am Tag haben zwei Unbekannte einen 16-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Jugendliche am Mittwochnachmittag im Zentrum Bremens allein unterwegs gewesen, als er von den Männern angesprochen wurde. Einer der beiden zog ein Messer und forderte die Geldbörse, der andere verlangte die Schuhe. Der Jugendliche händigte das Geforderte aus, woraufhin die Männer flüchteten. Die Täter sollen 30 bis 40 Jahre alt sein.