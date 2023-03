Unaufmerksam am Steuer: Frau fährt in Weißenberg gegen Mauer

Weißenberg - Weil sie sich während der Fahrt eine Zigarette angezündet hat, ist eine 75 Jahre alte Frau in Weißenberg im Landkreis Bautzen gegen eine Mauer gefahren und hat sich dabei verletzt. Sie habe am Freitagmittag in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren, erklärte die Polizei am Samstag. Anschließend sei die Frau nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mauer geprallt. Einsatzkräfte befreiten die Frau aus ihrem Auto und brachten sie in ein Krankenhaus.