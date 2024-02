Lautstarke „Woasingen ahoi!“-Rufe werden am Samstag wieder durch die Narrenhochburg in Südthüringen hallen. Aber auch andernorts in Thüringen wird die fünfte Jahreszeit gefeiert.

Wasungen - Narrenzeit in Thüringen: Unter dem Motto „Hüsch wäerd's wärn“ („Schön wird's werden“) zieht am Samstag (14.11 Uhr) der große historische Festumzug durch die Karnevalshochburg Wasungen in Südthüringen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende sind dem Präsidenten des Carneval Clubs Wasungen Marcel Kißling zufolge beteiligt. 97 Karnevalsgruppen aus Wasungen und Umgebung gestalteten den Umzug mit. Kißling rechnet mit 8000 bis 10.000 Zuschauern. Wichtig in diesem Jahr sei die urkundliche Ersterwähnung des Karnevals in Wasungen von vor 500 Jahren.

Auch mit Blick auf das Wetter müssen sich die Narren wenig Sorgen machen: „Der Samstag wird nicht schlecht für die Jecken“, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Der Tag bleibe quasi niederschlagsfrei, auch die Sonne käme zum Vorschein bei Tageshöchsttemperaturen von teils etwas mehr als zehn Grad. Der Sonntag werde dagegen durchwachsener mit mehr Wolken und weniger Sonne und etwas Regen.

Am Samstag werden Faschingsumzüge unter anderem auch durch Apolda und Bad Langensalza ziehen. Auch am Sonntag und Rosenmontag folgen über Thüringen verteilt in einigen Orten weitere Umzüge.