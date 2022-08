Umweltschützer protestieren gegen Pipeline-Projekt

Brake - Mit einer Aktion im Hafen von Brake an der Unterweser haben Umweltaktivisten der Organisation Greenpeace am Donnerstag gegen ein Pipeline-Bauvorhaben in Australien protestiert. 20 Aktivisten befestigten ein Transparent an der Bordwand eines Frachters, der Rohre für den Bau der Pipeline liefert. Bei dem LNG-Projekt soll Gas an der australischen Westküste gefördert werden.

„Die Erschließung neuer Gasfelder bringt keinen Nutzen in der aktuellen Energieversorgung“, sagte Greenpeace-Meeresexperte Manfred Santen laut Mitteilung. Verlegung und Vertrieb der Gasleitung zerstörten wertvolle Meeresgebiete mit Korallenriffen und Seegraswiesen. Auch die Wanderrouten von Buckelwalen und Brutgebiete von Meeresschildkröten seien von dem Projekt betroffen. Neue Megagasprojekte trügen weltweit zur Klimakrise bei.