Magdeburg - Ein Aufforstungsprojekt in Blankenheim im Landkreis Mansfeld-Südharz ist mit dem ersten Platz des Umweltpreises Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Ein ehemals neun Hektar großer reiner Fichtenbestand war durch einen Orkan im Jahr 2018, Dürren und Borkenkäfer zerstört worden, so die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Wald 1.1 gGmbH forstete die Flächen mit knapp 560.000 standortgerechten Bäumen wie der Traubeneiche auf. Über eine Online-Plattform können Bäume gespendet werden. Ein innovativer Pachtvertrag mit der Gemeinde habe eine kostengünstige Wiederaufforstung und Pflege der Flächen möglich gemacht. Das Projekt erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Der Umweltpreis des Landes wurde zum 28. Mal verliehen. Er richtet sich an Umweltprojekte von Vereinen, Institutionen und Unternehmen. Insgesamt waren in diesem Jahr 64 Bewerbungen eingegangen, wie es hieß. Eine Fachjury befand über die Vorschläge.

Möbeltausch und Schülerfirma

Neben dem Wiederaufforstungsprojekt erhielt auch eine Möbelbörse mit digitaler Tauschplattform des Uniklinikums Halle einen Preis und 5.000 Euro. Die Förderschule Janusz Korczak in Halle wurde ausgezeichnet für ihre Schülerfirma „Korczakladen“. Die Schülerinnen und Schüler produzierten umweltfreundliche Alltagsprodukte wie festes Spülmittel und Shampoo, Stoffgeschenktücher und Keramik-Seifenablagen.

Zudem gingen Umwelt-Ehrenpreise an die Schulsozialarbeiterin Johanna Ziese von der Pestalozzischule Stendal für ihr Engagement um einen Schulgarten, an Müllsammel- und Baumpflanzaktionen, den Förderverein des Wildparks Christianenthal e.V. in Wernigerode sowie Ralf Engelkamp und Rainer Kranz für die Wiederherstellung und Pflege des Herrenhaus-Parks in Krevese bei Osterburg. Ein Sonderpreis ging an die Mitglieder des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Abbenode e.V..