Erfurt - Das Thüringer Umweltministerium sucht nach ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern zum Thema Biber. Ob angenagte Obstbäume oder Wasser, welches durch die Dämme von Bibern aufgestaut wurde - Biber führen immer wieder zu Konflikten, wie ein Sprecher des Ministeriums am Freitag mitteilte. Ehrenamtliche sollen die Thüringer Naturschutzbehörden nun bei der Lösung dieser Konflikte unterstützen.

In einer zwei-tägigen Schulung können Interessierte, die gerne in der Natur sind, alle wichtigen Grundlagen zum Biber und seinem Lebensraum lernen, wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums hieß. Die Ausbildung, die vom Biber-Kompetenzzentrum des Umweltministeriums angeboten wird und Anfang Juli stattfinden soll, biete vielseitige Einsatzmöglichkeiten, so das Ministerium.

Neben der Lösung von Konflikten mit dem Thema Biber können Interessierte als Biberberaterin oder Biberberater die Naturschutzbehörden in den Landkreisen auch in der Öffentlichkeitsarbeit oder Umweltbildung unterstützen, so das Ministerium. Für die kostenlose Ausbildung in Erfurt sei kein Vorwissen nötig. Wer sich für eine Schulung anmelden möchte, kann sich an das Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs wenden.