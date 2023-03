Erfurt - Thüringens Umweltministerium will die Förderung von Energiespeichern prüfen. Das gelte für Speicher, die mit Solaranlagen gekoppelt werden, sagte Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel am Freitag im Landtag in Erfurt. „Damit könnte die Eigenversorgung mit Energie gesteigert werden.“ Vogel reagierte damit auf einen Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion, in Thüringen einen Bonus für Energieselbstversorger einzuführen.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Gottweiss schlug vor, das 2022 in Thüringen ausgelaufene Landesprogramm Solarinvest mit neuen Konditionen weiterzuführen. Gefördert werden solle nach den Vorstellungen der CDU die Kopplung von Solaranlagen mit Wärmepumpen oder Ladestationen für E-Autos.

Für ein solches Komplettprogramm gebe es keinen Spielraum im Haushalt 2023, sagte der Staatssekretär. Der Vorschlag der Kopplung gehe aber in die richtige Richtung. Laut Vogel ständen für eine Förderung von Energiespeichern etwa 2,3 Millionen Euro zur Verfügung. „Damit lassen sich keine großen Sprünge machen.“ Der Vorschlag der CDU soll weiter im Umweltausschuss des Landtags beraten werden.