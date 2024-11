Wirtschaftskrise, Neuwahlen, Kriege: Angesichts vieler anderer Themen warnt der Umweltminister davor, den Klimaschutz nicht in den Hintergrund rücken zu lassen. Es sei weiter ein dringendes Thema.

Umweltminister Armin Willingmann (SPD) sieht den Klimaschutz etwas in den Hintergrund gerückt. (Archivbild)

Magdeburg/Berlin - Angesichts aktueller Krisen der Wirtschaft, in der Ukraine oder im Nahen Osten hat Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) vor nachlassenden Anstrengungen beim Klimaschutz gewarnt. Das Thema sei zuletzt in den Hintergrund geraten, dies ändere aber nichts an der Brisanz, sagte Willingmann beim Energiewende-Kongress der Deutschen Energie-Agentur. Gerade die Windkraft dürfe nicht als Brückentechnologie angesehen werden. Sachsen-Anhalt sei dabei bereits auf einem guten Weg. Rund zwei Drittel des im Land erzeugten Stroms kämen bereits aus Erneuerbaren Energien.