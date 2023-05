Berlin - Im Genehmigungsverfahren für die umstrittene Erdgasförderung vor der Nordseeinsel Borkum will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie die endgültige Ablehnung des Projekts erreichen. „Die zuständige Behörde in Deutschland muss jetzt sofort nachziehen und das fossile Projekt stoppen“, teilte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner am Montag mit. Das Landesamt führt auf deutscher Seite das Planfeststellungsverfahren. Der Bau einer Gasbohrplattform sei mit dem Naturschutz nicht vereinbar, so Müller-Kraenner. Es seien zudem umfassende Nachuntersuchungen zu den umweltrechtlichen Anforderungen notwendig.

Ein Gericht in Den Haag hatte am 25. April Bauarbeiten auf niederländischer Seite zur Vorbereitung neuer Gasbohrungen vorerst untersagt. Das niederländische Gas- und Ölunternehmen One-Dyas darf vorerst in dem Gebiet keine Bohrplattform errichten und Kabel anlegen, da Schäden für die Natur nicht ausgeschlossen werden könnten. Der Baustopp gilt solange, bis das Gericht im Hauptverfahren über die Klage gegen die Gasbohrungen entschieden hat. Mehrere deutsche und niederländische Umweltorganisationen sowie die Stadt Borkum hatten eine einstweilige Verfügung gegen die Bauarbeiten verlangt.