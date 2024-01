Hannover - Wie hat Niedersachsen das Hochwasser und die Sturmflut an der Küste bewältigt? Darüber wird Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Montag (14.00 Uhr) den Umweltausschuss des niedersächsischen Landtags informieren. Auch die Direktorin des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasser, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Anne Rickmeyer, wird Bilanz ziehen. Der Ausschuss will sich zudem mit den Folgen für den Hochwasser- und Küstenschutz auseinandersetzen.