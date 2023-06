Hoyerswerda - Die Stadt Hoyerswerda will die umstrittene Abschiebung eines Mannes aus Pakistan aufklären. Nach Darstellung des Sächsischen Flüchtlingsrates war er beim Besuch des Gesundheitsamtes Hoyerswerda von der Polizei überrascht und in sein Heimatland abgeschoben worden. Dabei soll er bereits im Januar einen Antrag auf Chancenaufenthalt gestellt, aber noch keinen Bescheid erhalten haben. Die Stadtverwaltung von Hoyerswerda zeigte sich am Freitag erschüttert und betroffen. Der Mann sei in Hoyerswerda bekannt, gut integriert und engagiere sich für ein gutes Zusammenleben.

„In Stellungnahmen und Medienberichten wird der Eindruck erweckt, dass dieser Vorgang in der Verantwortung der Stadt Hoyerswerda liegt. Dies ist nicht der Fall. Das Gesundheitsamt gehört zum Landkreis Bautzen, den Polizeieinsatz verantwortet die Landesdirektion“, stellte die Stadt klar. Aktuell sei man dabei, den Sachverhalt zu klären. „Wenn er sich so oder ähnlich verhält wie bisher berichtet, distanzieren wir uns nachdrücklich davon. Niemand darf zum Zwecke der Abschiebung überrumpelt werden. Dies widerspricht nicht nur dem Landesrecht, sondern auch den Menschenrechten.“ Auch diejenigen, die Deutschland wieder verlassen müssten, gelte es würdevoll zu behandeln.