Nordhorn - In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am frühen Samstagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen eine Umspannstation in Brand geraten. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim am Sonntagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.