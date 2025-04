Berlin - Darts-Star Michael van Gerwen hat die Reise nach Berlin umsonst angetreten. Sein Gigantenduell mit dem Waliser Gerwyn Price in der lukrativen Premier League fällt am Abend kurzfristig aus, wie der Weltverband PDC mitteilte. Der Niederländer zog seine Teilnahme wegen einer Schulterverletzung zurück.

Price zieht per Freilos direkt ins Halbfinale ein. Van Gerwen erhält in der Liga-Tabelle keine Punkte und bekommt durch seine kampflose Niederlage im Viertelfinale eine Differenz von minus sechs Legs. Das ist auch im Kampf um die Teilnahme an den Premier-League-Playoffs ein herber Rückschlag für den 35-Jährigen.

Die rund 12.000 Fans in der Berliner Arena am Ostbahnhof bekamen damit am neunten Spieltag eine Partie und einen Star weniger geboten als angekündigt. Van Gerwen hatte am Mittwoch noch zahlreiche Interviews und Medientermine in der Arena absolviert.