Der Spätsommer steht in Thüringen vor der Tür. Sonnenschein löst bei maximal 25 Grad herbstliche Wolken ab - und die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen noch weiter.

Erfurt - Das Wetter schwenkt am Donnerstag in Thüringen von herbstlich zu spätsommerlich um. Der Tag startet mit Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später ziehen sie sich aber zurück und es lockert zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf warme 22 bis 25, im Bergland 18 bis 21 Grad.

In der Nacht zum Freitag kühlt es bei wenigen Wolken auf 10 bis 14 Grad ab, im Werratal bildet sich Nebel. Am Freitag kehrt der Sommer vollends nach Thüringen zurück: Die Sonne scheint und es wird mit Höchstwerten von 27 bis 29, im Bergland 22 bis 27 Grad, deutlich wärmer.

Mit wenigen Wolken und 9 bis 15 Grad geht es in der Nacht zum Samstag weiter. Das Wochenende startet dann sommerlich trocken und mit Sonnenschein. Die Temperaturen steigen noch einmal ein wenig an auf maximal 27 bis 30, im Bergland 24 bis 27 Grad.