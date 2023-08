Halle - Im Verarbeitenden Gewerbe, dem Bergbau sowie bei der Gewinnung von Steinen und Erden ist der Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahres gesunken. Insgesamt sei in den 631 Betrieben in Sachsen-Anhalt ein Gesamtumsatz von 12,1 Milliarden Euro erwirtschaftet worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Im Vorjahresquartal lag der Umsatz den Angaben zufolge um 14,1 Prozent höher. Zum vorherigen Quartal in diesem Jahr sei ebenfalls ein leichter Rückgang (-0,5 Prozent) zu verzeichnen, hieß es.

Die Inlandsumsätze im zweiten Quartal lagen den Angaben zufolge bei 8,1 Milliarden Euro. Im Ausland lagen sie bei 4 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei auf negative Veränderungsraten in den Wirtschaftsbereichen Herstellung chemischer Erzeugnisse sowie Kokerei und Mineralölverarbeitung zurückzuführen, erklärte das Landesamt. Mit 32,9 Prozent fiel auch die Exportquote unter die des ersten Quartals 2023. In diesem lag die Quote demnach noch bei 34 Prozent.