Halle - Die Umsätze der Industrieunternehmen in Sachsen-Anhalt sind in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, sanken die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,6 Prozent. Besonders stark seien die Rückgänge bei chemischen Erzeugnissen und Metallerzeugnissen ins Gewicht gefallen, so die Landesbehörde. Sinkende Auftragseingänge machten sich bemerkbar. Hier lag der Rückgang im ersten Quartal 2024 bei mehr als 13 Prozent.