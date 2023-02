Freyburg - Geringere Erntemengen in den Jahren 2020 und 2021 haben sich auf Absatz und Umsatz der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut ausgewirkt. Im Wirtschaftsjahr 2020/2021 wurden rund 1,47 Millionen Liter Wein verkauft. Dies sei gegenüber dem ebenfalls schwachen Vorjahr ein Rückgang um fast 20 Prozent gewesen, teilte die Winzervereinigung am Samstag mit. Die Einnahmen von 7,1 Millionen Euro bedeuteten ein Minus von 13 Prozent. Im Moment deute sich aber eine Erholung der Absatz- und Umsatzentwicklung an. Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht.

Die Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise hätten zuletzt für unterbrochene Lieferketten und verunsicherte Kunden gesorgt, beklagte die Winzervereinigung. „Gesunkene Erträge stießen auf gestiegene Kosten.“ Verpackungsmaterial, Flaschen, Etiketten und Transport seien teurer geworden.

Die Genossenschaft will ihre Aktivitäten in Sachen Energieeinsparung verstärken. Mit Photovoltaikanlagen soll die Produktion mit Strom versorgt werden. Zudem ist ein modernes Wassermanagementsystem geplant. Das ginge aber nur mit Geld von Land, Bund und EU, hieß es.