Hannover/Bremen - Sturmtief „Zoltan“ sorgt in Teilen von Niedersachsen und Bremen für Schäden und Einschränkungen. Bäume stürzten um, Fähren fuhren nicht und Weihnachtsmärkte bleiben geschlossen. Eine Besserung der Lage ist erst für Freitag in Sicht.

In Bremen und Wilhelmshaven gab es beispielsweise erste Schäden. In der Hansestadt stürzte ein 15 Meter hoher Baum neben einer Bushaltestelle um, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Bilder zeigten wartende Fahrgäste, die nur knapp nicht von dem Baum getroffen wurden. In Wilhelmshaven stürzten Teile eines Gerüstes um, weshalb eine Straße gesperrt wurde. Auch von dort gab es keine Berichte über Verletzte.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sprach am Donnerstag für ganz Niedersachsen eine Hochwasserwarnung aus. Vielerorts würden erste Flüsse über die Ufer treten und forst- und landwirtschaftliche Flächen überschwemmen. Aufgrund des niederschlagsreichen Herbstes seien die Böden stark gesättigt und könnten kaum noch Wasser aufnehmen. Nach derzeitiger Wettervorhersage sei mit einer Verschärfung der Lage über die Weihnachtsfeiertage zu rechnen. Ein großes Hochwasser mit Überschwemmungen von Grundstücken, Straßen oder Kellern sei möglich.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sagte zudem Sturmfluten an der Küste sowie schwere Sturmfluten für Elbe, Weser und Ems vorher. Der Höhepunkt könnte am frühen Freitagvormittag erreicht werden. Entlang der drei großen Flüsse wurden bis zum frühen Donnerstagnachmittag laut dem länderübergreifenden Hochwasserportal noch keine Warnstufen erreicht.

Am Donnerstag wurden für das Abend- und Nachthochwasser an der Nordseeküste Wasserstände von 1,5 bis 2 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Für das Weser- und Elbegebiet 2 bis 2,5 Meter. Ab einem Wasserstand von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser gilt eine schwere Sturmflut. Der Deutsche Wetterdienst rechnete gleichzeitig für den Donnerstag mit schweren Sturmböen an Land und teils orkanartigen Böen an der Küste. Auch Gewitter und Dauerregen erwartete der Wetterdienst, etwa rund um den Harz.

Besonders betroffen war unter anderem Bremerhaven. Ein sicheres Erleben des Weihnachtsmarktes sei unmöglich, hieß es beispielsweise von dort. Der Markt bleibe daher geschlossen, ebenso wie auch in Bremen oder Braunschweig. In der Seestadt wurde gar der Schulunterricht für Freitag abgesagt. Es gebe lediglich ein Betreuungsangebot.

Auch Besuchern der Insel Norderney macht das Unwetter einen Strich durch die Rechnung. Die Fähren von und zu der Insel fallen von Donnerstagnachmittag ab 16.45 Uhr bis Freitagfrüh aus. Östlich von Braunschweig wurden alle Zufahrtsstraßen in den Naturpark Elm bis mindestens Samstag gesperrt, wie der Landkreis Helmstedt am Donnerstag mitteilte. In Hannover sollten die Parks und der Stadtwald am Donnerstag geschlossen bleiben.

Die Niedersächsischen Landesforsten warnten grundsätzlich vor dem Betreten von Wäldern. „Wen es trotz Wind und Regen vor die Tür zieht, sollte Waldgebiete und die Nähe zu Bäumen meiden“, sagte ein Sprecher. Es könnten jederzeit Äste herabfallen und Baumkronen auseinanderbrechen. Wegen des aufgeweichten Bodens könnten auch ganze Bäume umstürzen. Das gelte auch für die Tage nach dem Sturm.

Freitagvormittag sollten in den Flüssen Elbe, Weser und Ems die Wasserstände zwischen 8.00 und 12.00 Uhr voraussichtlich auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, wie das BSH am Donnerstag mitteilte. Eine amtliche Warnung werde allerdings erst gegen Mitternacht herausgegeben, wenn die für Donnerstagabend erwartete Sturmflut durch sei, hieß es.

Schwere Stürme seien für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich, sagte Meteorologin Mareike Pohling vom Deutschen Wetterdienst. „Es ist keine Alltagslage, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man ein Sturmtief im Winter hat.“