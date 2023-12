Halle - Alle Unternehmen in Sachsen-Anhalt besitzen laut einer Umfrage einen Internetzugang. Während bundesweit 98 Prozent der Unternehmen an das Internet angebunden seien, hätten in Sachsen-Anhalt 100 Prozent einen entsprechenden Zugang, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Allerdings nutzt nicht jeder Mitarbeiter auch das Internet. Der Befragung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zufolge nuten 59 Prozent der in den Unternehmen tätigen Personen das Internet. Eine eigene Internetseite betreiben knapp zwei Drittel der Firmen im Land.