Die Berliner zeigen sich in einer aktuellen Umfrage unzufrieden mit der Regierungskoalition. Würde die Hauptstadt am nächsten Sonntag wählen, müssten CDU und SPD deutliche Verluste einstecken.

Berlin - Wäre nächsten Sonntag Abgeordnetenhauswahl, kämen die Regierungsparteien CDU und SPD einer neuen Umfrage zufolge zusammen nur noch auf 36 Prozent. Die Koalition hätte damit keine Mehrheit mehr im Abgeordnetenhaus. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des „Tagesspiegels“. Bei der Wahl im Februar 2023 waren Schwarz-Rot zusammen noch auf 46,6 Prozent der Stimmen gekommen.

Laut der Umfrage bliebe die CDU mit 23 Prozent die stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten landen demnach mit 13 Prozent nur noch auf dem fünften Platz. Zweitstärkste Kraft wird nach der Umfrage die Linke mit 18 Prozent der Stimmen. Dahinter folgen die AfD mit 16 Prozent und die Grünen mit 15 Prozent.

Nach Angaben des „Tagesspiegels“ wurden für die Umfrage 1.500 Menschen befragt. 76 Prozent von ihnen hätten sich unzufrieden oder sehr unzufrieden über die Arbeit von CDU und SPD geäußert, schreibt die Zeitung.

Eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des RBB im November kam auf vergleichbare Werte: Die CDU blieb danach mit 22 Prozent stärkste Kraft, auf Platz zwei landete die Linke mit 19 Prozent. Den dritten Platz teilten sich die Grünen mit 16 Prozent mit der AfD. Die SPD kam auf 13 Prozent der Stimmen.