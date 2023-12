Freyburg - Alkoholkonsum ist für die Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge ein Weg, mit Kriegen und Krisen umzugehen. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Studie des Sektherstellers Rotkäppchen-Mumm. Für viele der Befragten (62 Prozent) sind demnach traditionelle Festlichkeiten ein wichtiger Anlass, um Alkohol zu trinken. Neben großen Festen würden aber immer häufiger auch kleine Momente, wie ein Treffen mit Freunden oder das Wochenende genutzt, um anzustoßen, ergab die Umfrage.

64 Prozent gaben an, ihnen seien sogenannte Genussmomente in Krisenzeiten wichtig. Etwa die Hälfte (54 Prozent) wollte ihren Konsum nicht einschränken. Für drei Viertel der Befragten sei der gemeinschaftliche Konsum demnach eine Auszeit vom Alltag.

Gleichzeitig ist nach Angaben der Studienautoren auch ein Trend zu alkoholfreien oder alkoholreduzierten Getränken zu erkennen. So gaben 66 Prozent an, in den letzten zwölf Monaten alkoholfreie Alternativen für Sekt, Wein oder Schaumwein probiert zu haben.

Nach Angaben des Geschäftsführers von Rotkäppchen-Mumm, Christof Queisser, sei das Sektgeschäft durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 stark beeinflusst worden. Ihm zufolge seien die Kosten für Glas, Transport und auch in der Landwirtschaft so stark gestiegen, dass die Herstellung von Sekt insgesamt rund 20 Prozent teurer wurde. „Das war für uns eine Situation, die wir so seit Jahrzehnten nicht hatten - vor allem in der Schnelligkeit“, sagte Queisser. In der Folge habe das Unternehmen die Preise angehoben. Im laufenden Jahr habe sich das Sektgeschäft wieder stabilisiert.

Die Trendstudie „Genusskultur in Zeiten der Permakrise“ wird seit 2021 einmal im Jahr erhoben. Für die Studie des Meinungsforschungsinstituts Cint, die den Angaben zufolge repräsentativ ist, wurden 2028 Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland befragt. Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten seien in einer Onlineumfrage von Personen beantwortet worden, die gelegentlich bis regelmäßig Wein, Schaumwein oder Spirituosen konsumieren. Der Befragungszeitraum lag in diesem Jahr zwischen dem 27. Oktober und 7. November.

Rotkäppchen-Mumm gehört zu den führenden Herstellern von Sekt, Wein und Spirituosen in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Sitz im anhaltischen Freyburg im Burgenlandkreis. Eigenen Angaben zufolge erzielte das Unternehmen mit neun Standorten im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden Euro.