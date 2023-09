Umfangreiche Verkehrskontrollen an der A2 bei Magdeburg

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Polizeikelle in der Hand.

Magdeburg - Die umfangreichen Verkehrskontrollen auf der A2 bei Magdeburg haben laut Polizei zu keinen größeren Staus geführt. Lediglich beim Einfahren in die Kontrollen auf einem Autobahnparkplatz habe es kurzzeitige Beeinträchtigungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Eine Bilanz der Aktion, bei der es vor allem darum ging, fahruntüchtige Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen, will die Polizei im Laufe des Tages präsentieren.

Die A2 ist aufgrund der Vielzahl an schweren Verkehrsunfällen im besonderen Fokus der Polizei. Wie aus einer Übersicht des Innenministeriums über die Verkehrsunfälle auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt hervorgeht, kamen im vergangenen Jahr auf der A2 mit Abstand die meisten Menschen zu Schaden. Bei 1145 Unfällen gab es demnach 335 verunglückte Personen, davon wurden zwölf Menschen getötet und 71 schwer verletzt.