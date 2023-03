Magdeburg - Der geplante Umbau des Landtagsgebäudes in Magdeburg verzögert sich. „Erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens kann mit dem Baustart begonnen werden, weshalb derzeit von einem Baustart nicht vor dem zweiten Quartal 2023 ausgegangen wird“, sagte eine Sprecherin von Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Ursprünglich war beabsichtigt, im ersten Quartal 2023 mit dem Umbau zu beginnen.

Nach sicherheitstechnischen Empfehlungen des Landeskriminalamts soll das Parlamentsgebäude modernisiert werden. Die Maßnahmen betreffen unter anderem den Eingangsbereich des Gebäudes. Im Foyer soll zudem ein Personenaufzug erneuert werden. Zudem sind energetische Optimierungen im Bereich Strom- und Notstromversorgung und der Austausch verschlissener Fenster vorgesehen. Einzelne Beratungsräume sollen klimatechnisch ertüchtigt werden.

Der Finanzausschuss hat eine Freigabe für Gesamtkosten in Höhe von rund 17,8 Millionen Euro erteilt. Die Baumaßnahme befinde sich derzeit in der Ausführungsplanung, sagte die Sprecherin. Dann soll die Vorbereitung der Vergabe folgen. Wie lange die Baumaßnahmen insgesamt dauern werden, könne man aktuell noch nicht verbindlich sagen, hieß es.

Zuletzt war das Gebäude in den Jahren 2013 und 2014 umfassend modernisiert worden. Die Abgeordneten hatten damals zeitweise in einem Ausweichquartier in der Magdeburger Johanniskirche getagt. Unter anderem war in neue Technik sowie in neue Wände, Böden und Decken investiert worden. Dazu wurden 80 Kilometer Strom- und 38 Kilometer Datenkabel, 2500 Steckdosen und 1650 Datendosen sowie eine neue Telefonanlage installiert. Auch die Barrierefreiheit und der Brandschutz wurden auf Vordermann gebracht.