Bei einem Musikwettbewerb in der Ukraine machen mehrere Nachwuchsmusiker mit, die nun in Deutschland Konzerte geben. Die Veranstaltungen sollen der Hilfe für die Ukraine zugutekommen.

Potsdam/Bernau - Junge Musiker aus der Ukraine machen gemeinsam mit Schülern aus Berlin und Brandenburg Musik. Im Landtag in Potsdam geben die Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren auf Einladung von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke heute (12.30 Uhr) ein Konzert.

Die jungen Violinisten und Cellisten, die aus dem Westen der Ukraine kommen, haben sich bei einem Wettbewerb in Lviv (Lemberg) für das Projekt des Vereins Kunstbrücke Panketal und der Neuen Musikschule Bernau/Panketal qualifiziert, das es seit 2022 gibt.

Benefizkonzerte in Brandenburg und Berlin

Die Nachwuchsmusiker geben am Samstag in Panketal und am Sonntag in Berlin-Pankow Benefizkonzerte, die der Hilfe für die Ukraine zugutekommen sollen. Dabei sind auch Jugendliche der Musikschule Bernau/Panketal und der Musikschule Marzahn. Das Konzert in Pankow wird zugunsten eines Krankenhauses in Lviv veranstaltet. Dorthin sollen medizinische Hilfsgüter geschickt werden.