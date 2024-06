In Berlin findet am Dienstag eine internationale Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine statt. Dafür sind zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen nötig - mit zahlreichen Ausfällen bei Bahnen und Bussen.

Berlin - Umfangreiche Ausfälle und Verspätungen haben den Berliner S-Bahnverkehr am Dienstagmorgen massiv gestört. Wegen der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz und dazugehörigen Polizeieinsätzen fiel die Stadtbahn zwischen Friedrichstraße und Tiergarten aus, wie die S-Bahn mitteilte. Auch bei der Ringbahn gab es Störungen und Unterbrechungen. An manchen Stellen fuhren die Züge sehr langsam. Im Internet äußerten sich Fahrgäste recht sauer. Auch der Busverkehr der BVG und der Autoverkehr war wegen zahlreicher Straßensperrungen behindert.

Von Verkehrsbeeinträchtigungen im ganzen Stadtgebiet schrieben die Polizei und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). An der Wiederaufbau-Konferenz im Kongresszentrum CityCube auf dem Messegelände in Charlottenburg sollten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen. Bis Mittwochabend ist auch die Jafféstraße in Westend in beiden Richtungen zwischen Messedamm und Heerstraße für den Kfz-Verkehr nicht befahrbar.

Aus Sicherheitsgründen wegen der Besuche von Regierungschefs sperrte die Polizei besonders den Bereich rund um das Hotel Waldorf Astoria am Bahnhof Zoo über Stunden. Die Hardenbergstraße und Budapester Straße sind dann in beiden Richtungen zwischen Kurfürstenstraße und Fasanenstraße für Autos gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weit umfahren. Innerhalb der Sperrzone wird der gesamte Fahrzeug- und teilweise auch der Fußverkehr eingeschränkt.

Am Dienstag gibt es weitere Sperrungen im Regierungsviertel zwischen dem Großen Stern und dem Schloss Bellevue, so die Polizei. Bei der U-Bahn werden zwei Ausgänge des Bahnhofs Bundestag vorübergehend geschlossen. Alle Anwohner und Berechtigten sollen zum Passieren des Bereichs ein Ausweisdokument beziehungsweise ihren Dienst- oder Betriebsausweis dabeihaben.

Die S-Bahn hatte angekündigt: „Dabei entfallen im Wesentlichen die Taktverstärker zur Hauptverkehrszeit im Innenstadtbereich.“ Die Polizei sichert auch den Tagungsort auf dem Messegelände. Der Luftraum wird überwacht, bestimmte Gebäude werden von der Polizei mit Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht.