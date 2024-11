In der Regionalliga wollen die Fußballerinnen von Viktoria Berlin den Aufstieg. Im direkten Duell setzt ein Konkurrent ein Ausrufezeichen.

Berlin - Die Fußballerinnen von Hertha BSC haben sich mit einem Überraschungssieg im Derby gegen Viktoria Berlin an die Spitze der Regionalliga Nordost geschossen. Die Herthanerinnen gewannen auswärts im Stadion Lichterfelde 3:0 (1:0). Elfie Wellhausen in der ersten Halbzeit sowie Anouk Westphal und Svenja Poock in der Nachspielzeit sorgten für den Sieg.

Die Hertha ist durch eine Kooperation mit Hertha Zehlendorf erst in ihrer zweiten Saison mit einer eigenen Frauenmannschaft. Für das ambitionierte Projekt von Viktoria mit vielen prominenten Unterstützerinnen ist die erste Saisonniederlage ein herber Rückschlag.