Übermüdetet Autofahrerin rammt Baum und wird schwer verletzt

Geestland - Eine vermutlich übermüdete 49 Jahre alte Autofahrerin hat in Geestland im Landkreis Cuxhaven die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen Baum gerammt. Die Frau sei am Montagabend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, habe zuvor aber selbstständig ihr Auto verlassen können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihr Wagen sei in der Ortschaft Elmlohe nach rechts von der Straße abgekommen, sie habe ein Verkehrsschild überfahren und dann gegen den Baum gefahren. Die Behörde teilte mit, es gebe Hinweise darauf, dass die Frau übermüdet war. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.