Sie überlebte das Hamas-Massaker versteckt unter dem Bett, 13 Stunden in Angst. Jetzt führt sie in Berlin ein scheues Leben und meidet Kontakte zu Fremden.

Tlalit Kitzoni berichtet im Plenarsaal, wie sie am 7. Oktober während des Hamas-Überfalls 13 Stunden lang unter ihrem Bett ausharrte.

Berlin - Zwei Jahre nach dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel berichten Überlebende des Massakers, dass sie sich auf Berlins Straßen ziemlich unsicher fühlen. Aus Angst vor Übergriffen und Anfeindungen telefoniere er in der Öffentlichkeit mit seiner Frau nur noch auf Englisch – und nicht auf Hebräisch, sagte Ofir Amir während einer Gedenk- und Diskussionsveranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus.

Terroristen hatten Amir am 7. Oktober 2023 während seiner Flucht vom Nova-Musikfestival ein Bein durchschossen; er wartete vier Stunden auf Hilfe und wäre fast verblutet. 20 seiner Freunde starben während oder kurz nach dem Massaker.

„Zusammen Berlin ein bisschen besser machen“

Amir appellierte an die zur Diskussion eingeladenen Schüler im Plenarsaal, wie er weiter an das Gute zu glauben und sich im Alltag um andere zu kümmern. „Gebt ein bisschen Liebe, und ihr werdet sie zurückbekommen. Lasst uns zusammen Berlin wieder ein bisschen besser machen.“

Tlalit Kitzoni, die sich am 7. Oktober 2023 mehr als 13 Stunden lang in ihrem Kibbuz unter ihrem Bett versteckt hielt, berichtete, sie wohne nun in Berlin und führe hier bewusst „ein scheues Leben in einem eng begrenzten Umfeld“. Sie vermeide aus Angst vor Beleidigungen und Übergriffen im Alltag möglichst den Kontakt zu Unbekannten.

Weiter berichtete Kitzoni, sie fühle sich hierzulande auch im linken politischen Spektrum, wo sie sich immer verortet habe, ausgeschlossen – weil sie Jüdin und Israelin sei. Viele, die propalästinensisch argumentierten, hätten traurigerweise kaum Kenntnisse über den Nahostkonflikt, beklagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass ich keinen Dialog führen kann.“ Auch seien mögliche Begegnungsräume mit propalästinensischen Aktivisten „auf einer ganz physischen Ebene“ nicht sicher für sie.

Ist es cool, antiisraelisch zu sein?

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, sagte zu den Schülern, die islamistischen Terroristen hätten vor zwei Jahren „unsere gemeinsamen Werte angegriffen“. Dann fragte er: „Wie kann es sein, dass es scheinbar cool ist, antiisraelisch zu sein?“ Wenn dies zugleich bedeute, für die Hamas zu sein – „Dann sage ich: Stopp, liebe Freunde!“ Die Hamas stehe für den reinen Terror, für die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung und ihren Missbrauch als menschliche Schutzschilde im Gaza-Krieg.

Auch Kritik erlaubt und auch nötig

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld (CDU), sagte, nun gebe es Hoffnung auf die Freilassung der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln, darunter sieben deutsche Staatsbürger. „Ich hoffe sehr, dass ich den Satz "Bring them home now" heute auf einer Veranstaltung zum letzten Mal sagen muss.“

In Berlin sei der Krieg und das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung allgegenwärtig – auf den Straßen und Schulhöfen, aber auch auf Instagram und Tiktok. Deutschland werde immer für das Existenzrecht und die Sicherheit Israels einstehen, versicherte sie. Doch sei zwischen demokratischen Staaten auch Kritik erlaubt und auch nötig. Konkret rügte sie Gedankenspiele einzelner israelischer Politiker zu einer Vertreibung der Bevölkerung aus dem Gazastreifen oder über eine Annexion von Land, das den Palästinensern gehöre.