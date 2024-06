Magdeburg - Zu zahlreichen Unwettereinsätzen ist die Feuerwehr in den vergangenen Stunden in Sachsen-Anhalt ausgerückt. In Magdeburg beschäftigten vor allem vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume die Einsatzkräfte, teilte die Feuerwehr mit. Am späten Samstagnachmittag waren Gewitter und Starkregen über die Stadt gezogen. Über 50 Einsätze wurden bis in die Nacht bearbeitet, auch die Uniklinik war den Angaben zufolge von einem Wassereinbruch betroffen. Gegen 23.00 Uhr beruhigte sich das Wetter wieder.

Auch in anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts kam es zu zahlreichen Einsätzen. Unter anderem im Kreis Mansfeld-Südharz und im Burgenlandkreis musste die Feuerwehr vollgelaufene Keller auspumpen und Straßen vom Schlamm befreien.

Auch ab Sonntagmittag werden vor allem in der Südhälfte Sachsen-Anhalts laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) starke Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad.