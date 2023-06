Überfälle in Läden in Halle und Merseburg

Halle/Merseburg - In Halle und Merseburg sind am Freitagabend Läden überfallen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, attackierte einer von zwei Tätern in Halle eine Angestellte in einem Einkaufsmarkt. Diese habe sich in Sicherheit bringen können. Die Täter öffneten gewaltsam eine Kasse und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie.

In einem Laden in Merseburg drohte laut Polizei ein Unbekannter einer Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Nachdem er das geforderte Bargeld erhielt, flüchteten die zwei Täter zu Fuß. Verletzt wurde niemand. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben in beiden Fällen bislang erfolglos.