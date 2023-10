Weimar - Bei einem Überfall auf eine Imbissfiliale in Weimar ist ein Angestellter leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte ein bislang unbekannter Täter den 48-Jährigen in der Nacht zum Montag mit einer Armbrust bedroht und Geld gefordert. In einem anschließenden Gerangel habe er ein Messer gezogen und den Mitarbeiter leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich sei der Täter ohne Beute geflüchtet. Der MDR hatte zuvor berichtet.