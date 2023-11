Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Leuna - Eine Spielothek im Saalekreis ist am Dienstagabend überfallen worden. Ein Maskierter habe eine 42 Jahre alte Mitarbeiterin bedroht und sie aufgefordert, die Kasse zu öffnen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach öffnete die Frau die Kasse und der Täter entkam mit Bargeld im vierstelligen Bereich. Der Maskierte habe den Anschein gemacht, bewaffnet zu sein, hieß es weiter. Die Mitarbeiterin ist nicht verletzt worden. Ob weitere Personen in der Spielothek im Ortsteil Günthersdorf waren, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.