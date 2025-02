Berlin - Ein Jugendlicher und mehrere junge Erwachsene sind in einem Jugendclub in Berlin-Friedrichshain von einer Gruppe angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Wer die Angreifer sind, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei zu dem Vorfall vom vergangenen Samstag mit. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es nicht. Der Club liegt in der Liebigstraße in direkter Nachbarschaft von ehemals besetzten Häusern der linksextremen Szene.

Etwa zwölf Jugendliche und Heranwachsende hätten am Samstagabend den Club betreten und die Anwesenden mit Tritten und Schlägen angegriffen, so die Polizei. Ein 15-Jähriger erlitt einen Armbruch, Prellungen, Verletzungen im Gesicht und eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei 19-Jährige und ein 18-jähriger Mann wurden ebenfalls verletzt und vor Ort behandelt. Die Täter flüchteten und entkamen. Der „Tagesspiegel“ und die „Berliner Morgenpost“ hatten berichtet.