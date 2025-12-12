In Charlottenburg nehmen zwei Maskierte einen Geldtransporter ins Visier. Die Täter fahren mit einem Auto davon. Wurde der Wagen nun gefunden?

Berlin - Nach dem gescheiterten Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei möglicherweise den Wagen der Täter gefunden. Ein Zeuge entdeckte den brennenden Wagen in der Nacht in der Forckenbeckstraße und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Demnach könnte das Fahrzeug im Zusammenhang mit der Tat stehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren versuchten Raubs.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten zwei Maskierte am Donnerstagnachmittag vor dem Liefereingang eines Elektromarktes, einen Geldtransport auszurauben – das misslang. Die Täter griffen in der Krummen Straße den Mitarbeiter der Transportfirma sowie eine Sicherheitskraft mit Reizgas an. Den Angreifern gelang es allerdings nicht, Beute zu machen. Sie seien in einem Auto geflohen, hieß es.