Berlin - Zwei Mitarbeiter eines Discounters sind bei einem Überfall in Berlin-Lichtenberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drangen drei maskierte Unbekannte am Donnerstagabend nach Ladenschluss in den Discounter ein. Dabei trafen sie zunächst auf einen 30-jährigen Mitarbeiter, den sie schlugen und fesselten. Daraufhin übergab eine 44-jährige Mitarbeiterin die Tageseinnahmen an die Unbekannten. Bevor sie mit dem Geld flüchteten, sprühten die Unbekannten Reizgas in Richtung der Mitarbeiter.

Zwei Angestellte erlitten bei dem Überfall leichte Verletzungen, eine dritte Mitarbeiterin blieb unverletzt. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist den Angaben zufolge nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.