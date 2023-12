Überdurchschnittliche Kartoffelernte in Brandenburg

Kartoffel und andere Obst- und Gemüsesorten werden an einem Marktstand am Rotkreuzplatz angeboten.

Potsdam - Die Kartoffelernte in Brandenburg war in diesem Jahr deutlich größer als 2022. Im laufenden Jahr wurden 351.300 Tonnen Kartoffeln geerntet, wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Das sind demnach 57.900 Tonnen mehr als im Vorjahr - und das trotz einer geringeren Anbaufläche. Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2022 fiel die Kartoffelernte 2023 um 15.500 Tonnen größer aus. Der Ertrag pro Hektar stieg um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 9 Prozent im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt.

Auch die Zuckerrübenernte fiel überdurchschnittlich aus: Im Land wurden dieses Jahr 433.700 Tonnen Zuckerrüben geerntet - das sind 80.500 Tonnen beziehungsweise 23 Prozent mehr als 2022. Grund dafür war unter anderem die im Vergleich zum Vorjahr um 320 Hektar auf 6500 Hektar vergrößerte Anbaufläche.