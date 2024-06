Am Sonntag ist Europawahl. Aus Niedersachsen kommen mehrere Abgeordnete. Bei der Wahl gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit.

Hannover - Rund 6,4 Millionen Menschen in Niedersachsen dürfen am Sonntag bei der Europawahl ihre Stimme abgegeben. Die Wahllokale haben laut Landeswahlleitung von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Wähler konnten ihre Stimme auch per Briefwahl abgegeben.

Jugendliche ab 16 Jahren können erstmals ihre Stimme bei einer Europawahl in Deutschland abgeben. Bislang lag das Mindestwahlalter bei 18 Jahren. Rund 138.000 Menschen im Alter von 16 und 17 Jahren dürfen in Niedersachsen somit erstmalig ihr Kreuz bei einer Europawahl machen.

Bei der Europawahl 2019 wurde die CDU mit knapp 30 Prozent stärkste Kraft im Bundesland, gefolgt von den Grünen (22,6 Prozent) und der SPD (20,9 Prozent). 96 deutsche Abgeordnete wurden damals in das Europäische Parlament gewählt, neun von ihnen kamen aus Niedersachsen.