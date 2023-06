Magdeburg - Vier Kulturdenkmäler in Sachsen-Anhalt sollen 1,16 Millionen Euro Bundesmittel aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm erhalten. In Blankenburg bekommt das Große Schloss 445.000 Euro - in Magdeburg erhält das Studiokino rund 390.000 Euro und in Oranienbaum-Wörlitz soll die Fleischer & Kindermann-Orgel in der Stadtkirche mit 80.000 Euro gefördert werden, wie aus einer Mitteilung von Staatskanzlei und Ministerium für Kultur hervorgeht. Zudem sollen in Halle (Saale) die Häuser 22-24 am Franckeplatz 1 Geld erhalten, die Förderhöhe sei allerdings noch in Abstimmung.

„Sachsen-Anhalts Denkmallandschaft ist von einem außerordentlichen Reichtum und ihre Pflege und Erhaltung ist uns ein wichtiger Auftrag“, teilte Staats- und Kulturminister Rainer Robra mit. Mit den Geldern könnten nun wichtige Vorhaben realisiert werden.

Das Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes stellt den Angaben zufolge Mittel in Höhe von knapp 49 Millionen Euro für 162 Projekte in ganz Deutschland zur Verfügung. Diese Mittel seien für kulturell bedeutsame Denkmäler und historische Orgeln vorgesehen.