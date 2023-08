Leipzig - Die Torflaute hat für Nationalstürmer Timo Werner Konsequenzen beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Trainer Marco Rose verzichtet gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend zunächst auf den 27-Jährigen, stattdessen stürmt Yussuf Poulsen. Werners bisher letztes Pflichtspieltor datiert aus dem April, seit 716 Minuten gelang dem Angreifer kein Treffer. Gegen seinen Jugendclub Stuttgart hat Werner in fünf Spielen noch nie getroffen. Nach der 2:3-Auftaktniederlage in Leverkusen rückt zudem Kevin Kampl für Neuzugang Nicolas Seiwald in die Startelf und soll das Spiel im zentralen Mittelfeld ordnen.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß ändert seine Startelf im Vergleich zum 5:0 gegen Bochum nur auf einer Position. Im zentralen Mittelfeld erhält Lilian Egloff den Vorzug gegenüber Enzo Millot. Der VfB reiste in der Saison 2021/22 schon einmal als Tabellenführer nach Leipzig, verlor bei den Sachsen dann 0:4.