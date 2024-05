Erfurt - In Parks aufräumen, Wege in Zoos und Tierparks fegen oder Vereine unterstützen - darin und in weiteren Ehrenämtern können sich Heranwachsende am 16. Thüringer Schülerfreiwilligentag in mehreren Landkreisen ausprobieren. Dabei werden am 13. Juni über 4000 Schüler und Schülerinnen erwartet, wie die Thüringer Ehrenamtsstiftung am Freitag mitteilte. 77 Schulen in 13 Städten und Landkreisen nehmen an dem Tag teil. Dabei umfasst das Angebot in diesem Jahr 264 Einsatzstellen, unter anderem in Gera, Erfurt, Sondershausen oder dem Unstrut-Hainich-Kreis.

Neben der Wertschätzung und dem Spaß bei den Ehrenämtern ermögliche der Tag auch einen ersten Einblick in verschiedene Berufsfelder, vor allem im sozialen Bereich, hieß es. Frank Krätzschmar, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, zeigte sich begeistert über die hohen Teilnehmerzahlen. Zudem könne solch ein Tag auch eine nachhaltige Wirkung haben, denn „wer sich schon in jungen Jahren engagiert, tut das meist auch in seinem Erwachsenenleben“, teilte Krätzschmar weiter mit.

Organisiert und koordiniert wird der Tag von Freiwilligenagenturen sowie den Ehrenamtsbeauftragten in den Kommunen und Landkreisen. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung unterstützt den Tag vor allem finanziell.