Über 200.000 Besucher in zwei Christmas Garden in Sachsen

Dresden - Mehr als 200.000 Menschen haben in der Advents- und Weihnachtszeit die beiden Christmas Garden in Sachsen besucht. Die Christmas Garden Deutschland GmbH als Veranstalter sprach in einer am Mittwoch veröffentlichten Bilanz von einem weiteren Erfolg in Dresden - und einer gelungenen Premiere in Leipzig. Den Angaben nach kamen seit Mitte November rund 120.000 Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den illuminierten Park von Schloss Pillnitz in Dresden sowie 85.000 in den Leipziger agra-Park Markkleeberg - teilweise trotz nasskalten Wetters und Windes.

Mehr als eine Million Lichtpunkte hatten in diesem Winter erstmals zwei historische Parkanlagen zum Christmas Garden gemacht. Auf einem jeweils rund zwei Kilometer langen Rundweg waren Dutzende passende Licht- und Klanginstallationen arrangiert - in der einstigen fürstlichen Sommerresidenz aus dem 18. Jahrhundert im Osten der Landeshauptstadt sowie im Herfurth'schen Landschaftspark Markkleeberg. Leipzig und Dresden gehören zu den inzwischen 20 Christmas Garden-Stätten in Europa. Erstmals 2014 waren die Royal Botanic Gardens im Londoner Stadtteil Kew erleuchtet, zwei Jahre später feierte das Spektakel in Deutschland Premiere.