Übach-Palenberg: Frau befreit sich aus Fesseln und alarmiert Polizei

Nach der Bedrohung einer Frau durch einen unbekannten Mann hat die Polizei am Mittwoch in Übach-Palenberg bei Aachen eine Wohnung gestürmt. Der Gesuchte sei aber nicht dort gewesen, teilte die Polizei in Heinsberg am Mittwoch mit.



Die Frau hatte gegen 10.15 Uhr selbst die Polizei alarmiert und angegeben, sie sei in ihrer Wohnung gefesselt worden, habe sich aber befreien können. Zuvor sei sie von einem Mann mit vorgehaltener Pistole zum Geldabheben bei einer Bank gezwungen worden. Um zu klären, ob der Gesuchte sich noch in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufhält, war ein Spezialeinsatzkommando im Einsatz.



Der Polizei erklärte, die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Täters und Hintergrund der Tat dauerten an. Die Sperrung am Einsatzort in der Nähe des Bahnhofs wurde am Nachmittag aufgehoben. (dpa)