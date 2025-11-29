Am U-Bahnhof Schloßstraße sorgte am Freitag Rauch für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Der Brand ist gelöscht, aber die Unterbrechungen der U9 könnten noch Tage dauern.

Berlin - Nach einem Brand am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße fährt die U9 wieder bis zur Haltestelle Bundesplatz. Wie BVG-Sprecherin Franziska Ellrich sagte, bleibt die U9 zwischen Bundesplatz und Rathaus Steglitz aber aufgrund der Brandschäden weiterhin unterbrochen.

„Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass die Unterbrechung noch mehrere Tage andauern wird“, erklärte Ellrich am Morgen. Zwischen Berliner Straße und Walther-Schreiber-Platz fahren Ersatzbusse.

Wegen einer Rauchentwicklung war die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten in die U-Bahn-Station, um den Brand zu löschen. Um 17 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen, wie Feuerwehrsprecher Carsten Mohr sagte. Anschließend seien noch Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt worden.

Nach einem ersten Eindruck vom Brandort am U-Bahnhof Schloßstraße sind nach Angaben der BVG umfangreiche Schäden an Kabeltrassen festgestellt worden. „Wie lange die Reparaturarbeiten insgesamt dauern werden, lässt sich weiterhin noch nicht abschätzen“, sagte Ellrich. Wie der Brand entstanden ist, bleibt bisher unklar. Zur Ursache des Brandes ermittelt die Kriminalpolizei.