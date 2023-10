München - U21-Weltmeister Justus Fischer fehlt der deutschen Handball-Nationalmannschaft in den Länderspielen gegen Ägypten am Freitag in Neu-Ulm und Sonntag in München. Der Kreisläufer vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf werde zwar Mitte der Woche zur Mannschaft stoßen, wegen einer leichten Verletzung aber nicht trainieren und spielen, teilte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag mit.

Fraglich ist zudem der Einsatz von Rune Dahmke. Der Linksaußen vom deutschen Meister THW Kiel hatte bereits am Sonntag im Bundesligaspiel seines Vereins bei Frisch Auf Göppingen wegen einer leichten Blessur gefehlt.