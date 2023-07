U-Bahn überrollt E-Scooter in Berlin-Hellersdorf

Berlin - In Berlin-Hellersdorf hat eine U-Bahn am frühen Samstagmorgen einen im Gleisbett liegenden E-Scooter überrollt. Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) alarmierten anschließend die Polizei. Sowohl der E-Scooter als auch die U-Bahn der Linie 5 wurden beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Zug musste aufgrund der Beschädigungen außer Betrieb genommen werden. Wie der E-Scooter auf Höhe des U-Bahnhofs Hellersdorf ins Gleisbett gelangte, ist Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.