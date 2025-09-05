Ein Unbekannter schießt im Berliner Norden auf eine ausfahrende U-Bahn. Fahrgäste bleiben unverletzt. Was ist bislang über den Vorfall bekannt?

Berlin - Ein Mann hat im U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik mit einer Schusswaffe auf den letzten Waggon einer ausfahrenden U-Bahn geschossen. Die Scheibe des Waggons wurde dabei am Donnerstagabend beschädigt, wie die Polizei mitteilte. In dem Waggon saßen demnach mehrere Fahrgäste. Diese blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall im Ortsteil Reinickendorf wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Was für eine Schusswaffe der Mann benutzte, war zunächst nicht klar. Die U-Bahn fuhr in Richtung Wittenau. Der Mann soll vom Bahnsteig aus geschossen haben.