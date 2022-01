Magdeburg/DUR - Für reichlich Lacher hat dieser Tage nicht nur ein Tweet der Sportschau gesorgt. Ganze 29 Postings über den Fußballer Lewandowski wurden von der Redaktion via Twitter veröffentlicht.

Vor allem die Follower scheinen sich darüber köstlich zu amüsieren und kommentieren einen der Tweets mit Sätzen wie: "Habt ihr nicht noch was zu Lewandowski? Über den hört man bei euch kaum noch was" oder "Habs noch nicht mitbekommen, wie viele Tore hat Lewandowski am Wochenende gemacht?"

Ein User vermutet sogar scherzhaft, dass der Account der Sportschau wohl von Lewandowskis Promo-Team gehackt wurde. Dieses Missgeschick einfach auszusitzen kam jedoch für die Kollegen der Sportschau nicht infrage. Anscheinend hat es sich beim Dauerposten um ein technisches Problem gehandelt, twittern sie als Antwort.

Man wolle vor allem die Übersichtlichkeit über alle Informationen auf dem Kanal behalten, schreibt die Sportschau. Das Magazin "Fums" hat daraus direkt ein Trinkspiel gemacht. Und damit hat die Sportschau auch direkt die 29 Wiederholungen von ein und demselben Tweet erklärt: "Wir wollten das Trinkspiel von @fums_magazin am Ende einfach durchspielen!"