München/Halle - Fernsehermittler Jaecki Schwarz (78) will nicht bis zum Lebensende arbeiten. „Ich will nicht auf der Bühne oder vor der Kamera sterben, so weit geht es nicht“, sagte der frühere „Polizeiruf 110“-Darsteller der Zeitschrift „Bunte“. Solange er sich aber noch Text merken könne und am Set nicht an die Möbel stoße, gehe es.

Trotzdem setzt sich der Schauspieler schon mit dem Tod auseinander. „Der Tod ist ja nun nicht mehr allzu weit weg“, sagte Schwarz. „Es wäre schön, wenn sich der Tod nicht so langsam einschleicht. Lieber schnell und zackig.“ Er wolle nicht dahinsiechen. Seinen Platz auf einem Friedhof habe er sich auch schon ausgesucht und außerdem ein Testament und eine Patientenverfügung gemacht.

Schwarz spielte 17 Jahre den Kommissar Schmücke aus Halle (Saale) in der ARD-Serie „Polizeiruf 110“. Sein TV-Kollege Wolfgang Winkler starb bereits vor fünf Jahren. Die beiden ermittelten bis 2013 als Kommissare Schmücke und Schneider für den „Polizeiruf“ in Sachsen-Anhalt. Schwarz gehört zum festen Stamm der ZDF-Krimireihe „Ein starkes Team“.