Berlin - Ein Mann soll einen Türsteher in Berlin-Charlottenburg im Streit mit einem Messer verletzt haben. Beide waren am frühen Samstagmorgen vor einer Bar am Kurfürstendamm aneinander geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte soll dem 29-Jährigen dabei mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und am Oberkörper zugefügt haben.

Zeugen sahen ihn anschließend zum Adenauerplatz fliehen. Die Beamten fanden ein Cuttermesser in der Nähe. Der verletzte 38-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ein Zeuge, der den Streit schlichten wollte, kam mit einer Handverletzung ebenfalls in eine Klinik. Der Grund für die Auseinandersetzung war zunächst unklar.