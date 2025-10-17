Turmfalken gehören zu den häufigsten Greifvögeln in Europa, sind aber streng geschützt. Im Landkreis Greiz wurde nun ein angeschossenes Tier gefunden.

Greiz - Ein Turmfalke ist mit einer Schussverletzung in Bad Köstritz (Landkreis Greiz) gefunden worden und an dieser gestorben. Die Polizei sucht nun nach dem oder den Schützen, wie die Behörde mitteilte. Mit was für einer Waffe auf das Tier geschossen wurde, ist bislang unklar. Neben einer Schusswaffe komme auch eine Zwille infrage, sagte ein Sprecher.

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz. Den Angaben zufolge wurde das Tier bereits am 24. September nahe der Weißen Elster gefunden. Bei der anschließenden tierärztlichen Versorgung wurde den Angaben zufolge ein kugelförmiges Bleiprojektil im Oberkörper des Vogels gefunden.

Die Falkenart gehört zu den häufigsten Greifvögeln in Europa. In Deutschland brüten Turmfalken auch oft in oder an hohen Kirchen. Die Greifvögel zählen laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) aber trotz ihrer Verbreitung zu den streng geschützten Vogelarten.